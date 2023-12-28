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Jedeme na teambuilding
Jedeme na teambuilding
Jedeme na teambuilding
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Чехия / Словакия
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
28 декабря 2023
Дата выхода
11 января 2024
Словакия
18
28 декабря 2023
Чехия
Сборы в мире
$4 395 387
Другие названия
Jedeme na teambuilding, We're Going to Team Building
Режиссер
Zuzana Marianková
В ролях
Якуб Прахар
Анна Поливкова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
14
голосов
5
IMDb
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