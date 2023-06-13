Когда-то Тони была звездой эстрады, но сейчас она в одиночку воспитывает пятерых детей, а от былой славы осталась только подработка певицей в барах. Все свое время она посвящает семье, но когда двое старших детей готовятся к поступлению в колледж, Тони задается вопросом: что она будет делать, когда все ее дети покинут дом? И не поздно ли начать жизнь заново?
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