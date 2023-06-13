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Постер фильма Тони и её семья
6.9
Тони и её семья - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тони и её семья
6.9

Тони и её семья

, 2023
Toni, en famille
Франция / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тони и её семья
6.9
Тони и её семья - Трейлер
Тони и её семья  Трейлер

О фильме

Когда-то Тони была звездой эстрады, но сейчас она в одиночку воспитывает пятерых детей, а от былой славы осталась только подработка певицей в барах. Все свое время она посвящает семье, но когда двое старших детей готовятся к поступлению в колледж, Тони задается вопросом: что она будет делать, когда все ее дети покинут дом? И не поздно ли начать жизнь заново?

В ролях

Камилль Коттен
Камилль Коттен
Antonia 'Toni' Livesi
Тома Жория
Тома Жория
Marcus
Луиз Лабек
Луиз Лабек
Camille
Катрин Муше
Катрин Муше
La mère de Toni
Гийом Гуи
Гийом Гуи
Le médecin
Флоранс Мюллер
Флоранс Мюллер
Sophie
Саадия Бентайеб
Mme Audemard
Фридерик Эпо
Фредерик Жув
Леа Лопес
Mathilde
Oscar Pauleau
Timothée
Джулиана Лепуро
Olivia
Режиссер Натан Амброзиони
Сценарист Натан Амброзиони
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 декабря 2023
Премьера в мире 13 июня 2023
Дата выхода
13 февраля 2025 Гватемала
28 декабря 2023 Германия 6
28 декабря 2023 Италия
23 января 2025 Мексика
5 января 2024 Польша
5 января 2024 Узбекистан
6 сентября 2023 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $2 182 615
Производство Chi-Fou-Mi Productions, StudioCanal, France 2 Cinéma
Другие названия
Toni, en famille, Toni, En familia, Eu e a Minha Família, Ricomincio da me, So sind wir, so ist das Leben, Toni en familia, Toni i rodzina, Toni ja perhe, Toni y su familia, Тони и её семья, 東尼一家人

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Тони и её семья - Трейлер
Тони и её семья Трейлер
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Отзывы о фильме

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Тони и её семья - смотреть в онлайн-кинотеатре

Тони и её семья
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