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6.8
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Её портрет
6.8
Её портрет
, 2023
A Picture of Her
Канада / мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Цитаты
Места съёмок
6.8
О фильме
Бет оказывается на обложке журнала, получившего награду, и отправляется на поиски фотографа, который сделал ее снимок.
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В ролях
Тайлер Хайнс
Jake
Рианнон Фиш
Beth
Роберт Уизден
Captain Mark
Аадила Досани
Janice
Эйприл Телек
Саманта Феррис
Aunt Dody
Элисон Арая
Candace
Gavin Langelo
Richie Rosebrook
Сет Уиттакер
Jaypeg
Mark James
Cool Rocker
Felicia Chiappetta
Date Woman
Режиссер
Майкл Робисан
Сценарист
Donald Davenport
,
Jeff Wood
Композитор
Hamish Thomson
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
25 марта 2023
Премьера в мире
25 марта 2023
Производство
Hallmark Channel, Photo Road Productions, Front Street Pictures
Другие названия
A Picture of Her, Dziewczyna ze zdjęcia, Girl in the Picture, La ragazza della foto, Picture of Her, The Girl in the Picture, Un Natale indimenticabile
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Обновлено 26 августа 2024
Кадры из фильма
Цитаты
Manager
Извините, мисс. Вы собирались за это платить?
Devon
За что платить?
Manager
За шарф, который вы только что положили в сумочку.
Devon
Вы меня обвиняете в воровстве? Вы знаете, кто я?
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