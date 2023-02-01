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Постер фильма Under Construction
7.6
Киноафиша Фильмы Under Construction
7.6

Under Construction

, 2023
Wanha Markku
Финляндия / документальный / 18+
Постер фильма Under Construction
7.6

В ролях

Markus Aho
Markku Aho
Self
Heli Luosma
Self
Tapio Aho
Self
Kalervo Aho
Self
Markus Toivo
Self, also narrator
Kristiina Dyer
Self
Irja Aho
Self
Pirkka Aho
Self
Emil Aho
Self
Режиссер Markus Toivo
Сценарист Markus Toivo
Композитор Ossi Oikari, Markus Toivo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 февраля 2023
Дата выхода
15 декабря 2023 Финляндия S
14 апреля 2024 Хорватия
Бюджет €7 500
Производство Jokí Productions
Другие названия
Wanha Markku, Gamle Markku, Under Construction, Vana Markku

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

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