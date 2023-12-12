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Постер фильма Chick Flick
4.3
Chick Flick - Трейлер
Киноафиша Фильмы Chick Flick
4.3

Chick Flick

, 2023
Chick Flick
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Chick Flick
4.3
Chick Flick - Трейлер
Chick Flick  Трейлер

В ролях

Луиз Линтон
Луиз Линтон
Claire
Сэмюэл Пейдж
Сэмюэл Пейдж
Kyle
Мэттью Николс
Donald Taylor
Jacob Dockser
Lewis
Aida Takyrbasheva
Tiffany
Режиссер Луиз Линтон
Сценарист Луиз Линтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 декабря 2023
Премьера в мире 12 декабря 2023
Производство Stormchaser Films
Другие названия
Chick Flick

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 15 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Chick Flick - Трейлер
Chick Flick Трейлер
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