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4.3
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Chick Flick
4.3
Chick Flick
, 2023
Chick Flick
США / комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
4.3
Chick Flick
Трейлер
Трейлер
В ролях
Луиз Линтон
Claire
Сэмюэл Пейдж
Kyle
Мэттью Николс
Donald Taylor
Jacob Dockser
Lewis
Aida Takyrbasheva
Tiffany
Режиссер
Луиз Линтон
Сценарист
Луиз Линтон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
12 декабря 2023
Премьера в мире
12 декабря 2023
Производство
Stormchaser Films
Другие названия
Chick Flick
Еще
Рейтинг фильма
4.3
Оцените
15
голосов
4.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 19 февраля 2026
Трейлеры фильма
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Chick Flick
Трейлер
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Кадры из фильма
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