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7.2
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Сатана
7.2
Сатана
, 2001
Aalavandhan
Индия / боевик, криминал, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.2
В ролях
Камал Хаасан
Major Vijayakumar
Равина Тандон
Tejaswini
Маниша Коирала
Sharmilee
Shri Vallabh Vyas
Dr. Srinivasa Rao
Киту Гидвани
Abhay-Vijay's stepmother
Милинд Гунаджи
Lt. Col. Santosh Kumar
Навин Нисчол
Tejaswini's father
Fathima Babu
Tejaswini's Mother
Sarath Babu
Tejaswini's Father
Bobby Bedi
Real Estate Agent
Режиссер
Суреш Кришна
Сценарист
Камал Хаасан
,
H. Banerjee
,
Amitabh Srivastava
Композитор
Mahesh Mahadevan
,
Эхсан Нурани
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 57 минут
Год выпуска
2001
Премьера в мире
8 декабря 2023
Дата выхода
8 декабря 2023
Индия
8 декабря 2023
ОАЭ
TBC
Бюджет
250 000 000 INR
Сборы в мире
$2 158
Производство
An Ak Audio, V. Creations
Другие названия
Aalavandhan, Aalavandhan - Born to rule, Abhay, Сатана, अभय, Fearless
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Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Обновлено 27 августа 2024
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