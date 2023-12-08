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Постер фильма Сатана
7.2
Киноафиша Фильмы Сатана
7.2

Сатана

, 2001
Aalavandhan
Индия / боевик, криминал, триллер / 18+
Постер фильма Сатана
7.2

В ролях

Камал Хаасан
Major Vijayakumar
Равина Тандон
Tejaswini
Маниша Коирала
Sharmilee
Shri Vallabh Vyas
Dr. Srinivasa Rao
Киту Гидвани
Abhay-Vijay's stepmother
Милинд Гунаджи
Lt. Col. Santosh Kumar
Навин Нисчол
Tejaswini's father
Fathima Babu
Tejaswini's Mother
Sarath Babu
Tejaswini's Father
Bobby Bedi
Real Estate Agent
Режиссер Суреш Кришна
Сценарист Камал Хаасан, H. Banerjee, Amitabh Srivastava
Композитор Mahesh Mahadevan, Эхсан Нурани
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 8 декабря 2023
Дата выхода
8 декабря 2023 Индия
8 декабря 2023 ОАЭ TBC
Бюджет 250 000 000 INR
Сборы в мире $2 158
Производство An Ak Audio, V. Creations
Другие названия
Aalavandhan, Aalavandhan - Born to rule, Abhay, Сатана, अभय, Fearless

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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