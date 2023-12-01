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Киноафиша Фильмы Kadhikan

Kadhikan

Kadhikan 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Индия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 декабря 2023
Дата выхода
1 декабря 2023 Великобритания 12A
1 декабря 2023 Индия
8 декабря 2023 ОАЭ
Производство New Generation Cinema, Widescreen Media Productions
Другие названия
Kadhikan
Режиссер
Jayaraj
В ролях
Ketaki Narayan
Унни Мукундан
Mukesh
Krishnanand
Gopu Krishnan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.6
Оцените 15 голосов
9.4 IMDb
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