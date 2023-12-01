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Kadhikan
Kadhikan
Kadhikan
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 декабря 2023
Дата выхода
1 декабря 2023
Великобритания
12A
1 декабря 2023
Индия
8 декабря 2023
ОАЭ
Производство
New Generation Cinema, Widescreen Media Productions
Другие названия
Kadhikan
Режиссер
Jayaraj
В ролях
Ketaki Narayan
Унни Мукундан
Mukesh
Krishnanand
Gopu Krishnan
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
9.6
Оцените
15
голосов
9.4
IMDb
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