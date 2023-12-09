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Постер фильма Рождество на Черри Лейн
6.4
Киноафиша Фильмы Рождество на Черри Лейн
6.4

Рождество на Черри Лейн

, 2023
Christmas on Cherry Lane
Канада / семейный / 18+
Постер фильма Рождество на Черри Лейн
6.4

В ролях

Джонатан Беннетт
Джонатан Беннетт
Mike Harrelson
Эрин Кэхилл
Lizzie Hamilton
James Denton
Nelson King
Джон Бразертон
Джон Бразертон
John Hamilton
Винсент Родригес III
Винсент Родригес III
Zian Harrelson
Кэтрин Белл
Regina Johnston
Линда Бойд
Evelyn Sawyer
Фред Хендерсон
Frank Sawyer
Брэнди Александр
Daisy Guerrerra
Роберт Молони
Quinn Lewis
Режиссер Gail Harvey
Сценарист Rick Garman
Композитор Jordan Klassen, Taylor Swindells
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 декабря 2023
Премьера в мире 9 декабря 2023
Производство Hallmark Media, Patrick Street Pictures
Другие названия
Christmas on Cherry Lane, Trois Noëls à la maison, Božić na Cherry Laneu, Božić u ulici Čeri Lejn, Christmas on Morningside Lane, Crăciun pe Aleea Cireșelor, Рождество на Черри Лейн, Navidad en Cherry Lane, 樱花路的圣诞节

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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