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Der Pfau

Павлин, 2023

2023 / Германия
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 декабря 2023
Премьера в мире 8 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Луц Хайнекинг
В ролях
Филип Джексон
Аннета Фрир
Аннета Фрир
Лавиния Вилсон
Том Шиллинг
Том Шиллинг
Юрген Фогель
Юрген Фогель
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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5.1 IMDb
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Постер фильма Павлин 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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