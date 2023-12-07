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Нага
NAGA
Нага, 2023
2023 / Саудовская Аравия
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Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
7 декабря 2023
Премьера в мире
7 декабря 2023
Возраст
18+
Режиссер
Meshal Al Jaser
В ролях
Adwa Bader
Yazeed Almajyul
Khalid Bin Shaddad
Amal Alharbi
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
7.2
IMDb
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2 постера
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