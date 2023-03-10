Отличное фото, прекрасная жизнь, 2023

В ролях
Amanda Mustard
Photojournalist
Bill Flickinger
Self - Amanda's Grandpa
Debi Mustard
Self - Amanda's Mom
Angie Minnick
Self - Amanda's Sister
Paul Flickinger
Self - Amanda's Uncle
Grace Dillard
Self - Bill's Former Patient
Jack Herd
Self - Bill's Employer 1979 - 1980
Barbara Herd
Self - Bill's Employer 1979 - 1980
Salesta Flickinger
Self - Amanda's Grandma
Режиссер
Rachel Beth Anderson, Amanda Mustard
Сценарист
Rachel Beth Anderson, Amanda Mustard, Josef Beeby, Тайлер Х. Уолк
Композитор
Дэн Дикон Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
10 марта 2023
Премьера в мире
10 марта 2023
Производство
Doc Society, ARK Media, Ark Media
Другие названия
Great Photo, Lovely Life, Gran foto, hermosa vida, Bela Foto, Bela Vida, Belle photo, belle vie, Fotókba zárt hazugság, Una gran foto, una vida preciosa, Great Photo, Lovely Life: Facing a Family's Secrets
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