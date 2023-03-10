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Постер фильма Отличное фото, прекрасная жизнь
8.4
Отличное фото, прекрасная жизнь - Трейлер
Киноафиша Фильмы Отличное фото, прекрасная жизнь
8.4

Отличное фото, прекрасная жизнь

, 2023
Great Photo, Lovely Life
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Отличное фото, прекрасная жизнь
8.4
Отличное фото, прекрасная жизнь - Трейлер
Отличное фото, прекрасная жизнь  Трейлер

В ролях

Amanda Mustard
Photojournalist
Bill Flickinger
Self - Amanda's Grandpa
Debi Mustard
Self - Amanda's Mom
Angie Minnick
Self - Amanda's Sister
Paul Flickinger
Self - Amanda's Uncle
Grace Dillard
Self - Bill's Former Patient
Jack Herd
Self - Bill's Employer 1979 - 1980
Barbara Herd
Self - Bill's Employer 1979 - 1980
Salesta Flickinger
Self - Amanda's Grandma
Режиссер Rachel Beth Anderson, Amanda Mustard
Сценарист Rachel Beth Anderson, Amanda Mustard, Josef Beeby, Тайлер Х. Уолк
Композитор Дэн Дикон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 марта 2023
Премьера в мире 10 марта 2023
Дата выхода
10 марта 2023 Румыния 18
Производство Doc Society, ARK Media, Ark Media
Другие названия
Great Photo, Lovely Life, Gran foto, hermosa vida, Bela Foto, Bela Vida, Belle photo, belle vie, Fotókba zárt hazugság, Una gran foto, una vida preciosa, Great Photo, Lovely Life: Facing a Family's Secrets

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 1 декабря 2023

Трейлеры фильма

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Отличное фото, прекрасная жизнь - Трейлер
Отличное фото, прекрасная жизнь Трейлер
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