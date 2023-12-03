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7.4
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Чочилла
7.4
Чочилла
, 2023
Chowchilla
США / документальный, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.4
В ролях
Taylor Rusch Box
Fred Woods
Tate McMillan
James Schoenfeld
Mike Derum
Ed Ray
Alexander Ray
Richard Schoenfeld
Alex Isles
Mike Marshall
Kylie Gadberry
Jennifer Brown
Adrianna Acevedo
Jodi Hefington
Nathaniel Taylor
Jeff Brown
James Hernandez
Robert Gonzales
Duke Lissera
Larry Park
Режиссер
Пол Солет
Сценарист
Mario Diaz
Композитор
Остин Уинтори
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
3 декабря 2023
Премьера в мире
3 декабря 2023
Производство
CNN Films, Max, Sutter Road Picture Company
Другие названия
Chowchilla, Чаучила
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
11
голосов
7
IMDb
Обновлено 1 декабря 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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