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The Price of Power
3.3
The Price of Power
, 2023
The Price of Power
Болгария / боевик, драма, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
3.3
В ролях
Георг Златарев
Кирилл Ефремов
Marko
Boris Dali
Nick Stoilov
Yordan Karadzhov
Stoilov
Kitodar Todorov
Nikolov
Georgi Kadurin
Petkanov
Dimitar Banenkin
Agent
Dimitar Kovachev
Angelov
Kamen Vodenicharov
Goran
Gergana Raychevska
Madlen
Diana Lyubenova
Viktoria Angelova
Сценарист
Isidor Karadimov
,
Irina Lazarova
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Болгария
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
2 июня 2023
Дата выхода
2 июня 2023
Болгария
Бюджет
500 000 BGL
Сборы в мире
$138 801
Производство
Story Station Pictures
Другие названия
The Price of Power, Цената на Властта
Еще
Рейтинг фильма
3.3
Оцените
11
голосов
2.3
IMDb
Обновлено 30 ноября 2023
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