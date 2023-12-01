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Annapoorani: The Goddess of Food
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Annapoorani: The Goddess of Food

Annapoorani: The Goddess of Food, 2023

2023 / Индия
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Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 декабря 2023
Возраст 18+
В ролях
Наянтара
Наянтара
Сатхьярадж
Сатхьярадж
К.С. Равикумар
Ачютх Кумар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Annapoorani: The Goddess of Food 1 постер
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