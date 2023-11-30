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Постер фильма Annapoorani: The Goddess of Food
5.7
Киноафиша Фильмы Annapoorani: The Goddess of Food
5.7

Annapoorani: The Goddess of Food

, 2023
Annapoorani: The Goddess of Food
Индия / драма / 18+
Постер фильма Annapoorani: The Goddess of Food
5.7

В ролях

Наянтара
Наянтара
Annapoorani Rangarajan
Сатхьярадж
Сатхьярадж
Chef Anand Sundarrajan
К.С. Равикумар
Ausuvai Annamalai
Ачютх Кумар
Rangarajan
Jai
Farhaan
Картик Кумар
Chef Ashwin
Ренука
Saradha
Sachu
Subbulakshmi Paati
Redin Kingsley
Chinto Chin
Ovi Bhandarkar
Young Annapoorani
Режиссер Nilesh Krishnaa
Сценарист Nilesh Krishnaa
Композитор С. Таман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 ноября 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Великобритания 12A
1 декабря 2023 Индия UA
1 декабря 2023 Ирландия PG
1 декабря 2023 ОАЭ TBC
Сборы в мире $32 471
Производство Naad Sstudios, Trident Arts, Zee Studios
Другие названия
Annapoorani: The Goddess of Food, Annapoorani, NT 75, NT75, Lady Superstar 75, Nayanthara75, LadySuperstar 75, Nayanthara 75, LadySuperstar75

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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