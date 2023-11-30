Annapoorani: The Goddess of Food, 2023

В ролях
К.С. Равикумар
Ausuvai Annamalai
Redin Kingsley
Chinto Chin
Ovi Bhandarkar
Young Annapoorani
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Nilesh Krishnaa
Сценарист
Nilesh Krishnaa
Композитор
С. Таман
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 26 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
30 ноября 2023
Дата выхода
|30 ноября 2023
|Великобритания
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|12A
|1 декабря 2023
|Индия
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|UA
|1 декабря 2023
|Ирландия
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|PG
|1 декабря 2023
|ОАЭ
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|TBC
Сборы в мире
$32 471
Производство
Naad Sstudios, Trident Arts, Zee Studios
Другие названия
Annapoorani: The Goddess of Food, Annapoorani, NT 75, NT75, Lady Superstar 75, Nayanthara75, LadySuperstar 75, Nayanthara 75, LadySuperstar75