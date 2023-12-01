Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белая река Белая река
Киноафиша Фильмы Белая река
Yan Jiao

Белая река, 2023

2023 / Южная Корея
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 декабря 2023
Премьера в мире 1 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ма Сюэ
В ролях
Тянь Юань
Ning Feng Song
Weihao Xu
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Белая река 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Related video
Русская Памела Андерсон: свекровь Кудрявцевой оказалась более красивой копией ведущей
В советском фильме снялась иностранная порнозвезда: в СССР никто не заподозрил
От совпадения мурашки по коже: мать Жигунова в молодости была очень похожа Заворотнюк
«Докторская» колбаса неспроста получила такое название: в СССР считалась целебной
Иностранцы сняли свою «Гостью из будущего», но не признаются в «краже»: советская Алиса точно лучше
Даже Янковский не узнает: Фандера еще в детстве снялась в кино, но все забыли эти кадры
Так готовили в лучших советских столовых: раскрыт тайный рецепт жареной картошки
Советские женщины удаляли волосы на теле диким способом: зря доверяли советам из газет
Любимое лакомство советских детей: в чем секрет идеального пирожного «Картошка»
Как обезьяны с гранатой: этим 3 знакам зодиака опасно садиться за руль
С непокрытой головой: всплыло последнее фото Боярского перед госпитализацией
Гардемарин отхватил королеву красоты: жена Харатьяна с годами все больше похожа на мужа
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше