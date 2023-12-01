Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в Пусане"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Белая река
Yan Jiao
Белая река, 2023
2023 / Южная Корея
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
1 декабря 2023
Премьера в мире
1 декабря 2023
Возраст
18+
Режиссер
Ма Сюэ
В ролях
Тянь Юань
Ning Feng Song
Weihao Xu
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
6.6
IMDb
Написать отзыв
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дворец
Рецензия
Отзывы
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Тёща
Отзывы
2023, Россия, комедия
Хоккейные папы
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Немая ярость
Отзывы
2023, США, боевик
Большое маленькое приключение
Отзывы
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Астрал. Сомния
Отзывы
2022, США, ужасы
Бугимен. Начало легенды
Отзывы
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Related video
Русская Памела Андерсон: свекровь Кудрявцевой оказалась более красивой копией ведущей
В советском фильме снялась иностранная порнозвезда: в СССР никто не заподозрил
От совпадения мурашки по коже: мать Жигунова в молодости была очень похожа Заворотнюк
«Докторская» колбаса неспроста получила такое название: в СССР считалась целебной
Иностранцы сняли свою «Гостью из будущего», но не признаются в «краже»: советская Алиса точно лучше
Даже Янковский не узнает: Фандера еще в детстве снялась в кино, но все забыли эти кадры
Так готовили в лучших советских столовых: раскрыт тайный рецепт жареной картошки
Советские женщины удаляли волосы на теле диким способом: зря доверяли советам из газет
Любимое лакомство советских детей: в чем секрет идеального пирожного «Картошка»
Как обезьяны с гранатой: этим 3 знакам зодиака опасно садиться за руль
С непокрытой головой: всплыло последнее фото Боярского перед госпитализацией
Гардемарин отхватил королеву красоты: жена Харатьяна с годами все больше похожа на мужа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить