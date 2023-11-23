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Pokidan, 2023

2023 / Сербия
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Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Сузана Перкович
В ролях
Младен Совиль
Иван Джорджевич
Радойе Чупич
Милош Петрович-Тройпец
Marija Pikic
Все актеры и съемочная группа
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