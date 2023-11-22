Сезон для семьи, 2023

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Кевин Фэйр
Сценарист
Steven Sessions
Композитор
Chris Ainscough
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
22 ноября 2023
Премьера в мире
22 ноября 2023
Дата выхода
|5 декабря 2024
|Украина
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|0+
Производство
Front Street Pictures, Mistletoe Road Productions
Другие названия
A Season for Family, A Family Christmas, Ein Fest für die ganze Familie, Um Natal Para Família, Un merveilleux Noël en famille, Una Navidad para la familia, Різдвяне бажання, Семейный сезон