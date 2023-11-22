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Постер фильма Сезон для семьи
6.9
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6.9

Сезон для семьи

, 2023
A Season for Family
США / мелодрама / 18+
Постер фильма Сезон для семьи
6.9

В ролях

Брендан Пенни
Брендан Пенни
Paul
Азриэль Дэлман
Cody
Стэйси Фарбер
Стэйси Фарбер
Maddy
Benjamin Jacobson
Wesley
Jessica Sipos
Taylor
Edward Ruttle
Jeremy
Кэмерон Бэнкрофт
Charles
Лаура Солтис
Frances
Карди Вонг
Collin
Дин Маршалл
Michael
Режиссер Кевин Фэйр
Сценарист Steven Sessions
Композитор Chris Ainscough
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 ноября 2023
Премьера в мире 22 ноября 2023
Дата выхода
5 декабря 2024 Украина 0+
Производство Front Street Pictures, Mistletoe Road Productions
Другие названия
A Season for Family, A Family Christmas, Ein Fest für die ganze Familie, Um Natal Para Família, Un merveilleux Noël en famille, Una Navidad para la familia, Різдвяне бажання, Семейный сезон

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 3 июня 2024

Отзывы о фильме

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