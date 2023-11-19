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Постер фильма Парижский рождественский вальс
7.3
Киноафиша Фильмы Парижский рождественский вальс
7.3

Парижский рождественский вальс

, 2023
Paris Christmas Waltz
Болгария, Канада, Франция, США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Парижский рождественский вальс
7.3

В ролях

Джен Лиллей
Emma
Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон
Leo
Пол Фримен
Henry
Jade Ewen
Giselle
Stephanie Siadatan
Cece
Graziano Di Prima
Paolo
Дебби Матенопулос
Camille
Лавлейс Акподжаро
Steve
Bryan Bounds
Dan
Мэтт Сэлинджер
Мэтт Сэлинджер
Angelo
Режиссер Майкл Дамиан
Сценарист Джанин Дамиан, Майкл Дамиан
Композитор Nathan Lanier
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария / Канада / Франция / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 ноября 2023
Премьера в мире 19 ноября 2023
Производство Great American Media, Motion Picture Corporation of America (MPCA), Brad Krevoy Television
Другие названия
Paris Christmas Waltz, A Paris Christmas Waltz, Coup de foudre sur une valse de Noël, Uma Valsa de Natal em Paris, Der Weihnachtswalzer, Điệu Waltz Giáng Sinh Ở Paris, Julevals i Paris, Karácsonyi keringő Párizsban, Paris'te Noel Valsi, Świąteczny walc w Paryżu, Vals navideño en París, Valzer di Natale a Parigi, Χριστουγεννιάτικο βαλς στο Παρίσι

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 17 ноября 2023

Отзывы о фильме

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