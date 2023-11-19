Парижский рождественский вальс, 2023

ПроизводствоGreat American Media, Motion Picture Corporation of America (MPCA), Brad Krevoy Television
Другие названия
Paris Christmas Waltz, A Paris Christmas Waltz, Coup de foudre sur une valse de Noël, Uma Valsa de Natal em Paris, Der Weihnachtswalzer, Điệu Waltz Giáng Sinh Ở Paris, Julevals i Paris, Karácsonyi keringő Párizsban, Paris'te Noel Valsi, Świąteczny walc w Paryżu, Vals navideño en París, Valzer di Natale a Parigi, Χριστουγεννιάτικο βαλς στο Παρίσι
Рейтинг фильма
7.3
Оцените10 голосов
6IMDb
Обновлено 17 ноября 2023
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате