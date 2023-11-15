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Постер фильма Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди
5.4
Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди
5.4

Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди

, 1985
A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge
Великобритания, США / ужасы / 18+
Постер фильма Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди
5.4

О фильме

Спустя пять лет в дом, где подростков преследовали кошмары с кровавым убийцей, въезжает новая семья, ничего не подозревающая о дурной славе этого коттеджа. Фрэдди Крюгер вновь возникает в снах юного Джесси Уэлма и пытается завладеть не только его мозгом, но и телом. Подружка Джесси, Лиза, надеется помочь ему избавиться от навязчивого видения. Замечательные спецэффекты и пиротехника обеспечили фильму кассовый успех.

В ролях

Ким Майерс
Лиза Веббер
Роберт Раслер
Рон Грейди
Клу Гулагер
Mr. Walsh
Хоуп Лэнг
Mrs. Walsh
Маршалл Белл
Маршалл Белл
Coach Schneider
Роберт Инглунд
Роберт Инглунд
Фредди Крюгер
Кристи Кларк
Лаймен Уорд
Стив Истин
Роберт Шэй
Марк Паттон
Джесси Уолш
Мелинда О. Фи
Mrs. Webber
Режиссер Джек Шолдер
Сценарист Уэс Крэйвен, David Chaskin
Композитор Кристофер Янг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 1 ноября 1985
Дата выхода
10 апреля 1986 Австралия MA 15+
23 июля 1987 Бразилия 18
17 октября 1986 Великобритания 18
8 марта 1990 Венгрия 18
19 марта 1987 Германия 16
9 января 1987 Ирландия 18
15 августа 1986 Испания
4 июня 1987 Португалия M/18
1 ноября 1985 США R
30 января 1987 Финляндия K-18
26 февраля 1986 Франция 12
24 января 1987 Япония PG12
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $30 002 137
Производство New Line Cinema, Heron Communications, Smart Egg Pictures
Другие названия
A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge, A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge, Maščevanje v ulici brestov, Nightmare 2 - Die Rache, Noční můra v Elm Street 2: Freddyho pomsta, Painajainen Elm Streetillä 2 - Freddyn kosto, Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy, Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди, A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy, Ác Mộng Phố Elm 2: Freddy Báo Thù, Cosmar pe strada Ulmilor: Razbunarea lui Freddy, Elm Sokağı Kabusu 2: Freddy'nin İntikamı, Elmi tänava luupainaja 2, Erumu gai no akumu 2 - Furedi no fukushû, Košmaras Guobų gatvėje 2: Fredžio kerštas, Koszmar z ulicy Wiązów 2: Zemsta Freddy'ego, La revancha de Freddy, La Revanche de Freddy, Les griffes de la nuit 2: La revanche de Freddy, Mardrömmen på Elm Street 2 - Freddys hämnd, Morderisk mareridt 2, Nightmare 2 - La rivincita, Nightmare on Elm Street Part 2 Freddy's Wraak, Nočná mora v Elm Street 2: Freddyho pomsta, Osveta u ulici brestova, Osveta u ulici brijestova, Pesadelo em Elm Street II, Pesadilla 2: La revancha de Freddy, Pesadilla en la calle del infierno 2, Pesadilla en la calle del infierno II: la venganza de Freddy, Pesadilla en lo profundo de la noche 2: La revancha de Freddy, Pesadilla sin fin 2, Rémálom 2: Freddy visszavág, Rémálom az Elm utcában II. - Freddy bosszúja, Rémálom az Elm utcában: Freddy visszavág, Strava u Ulici brestova 2: Fredijeva osveta, Strava u Ulici brijestova 2: Freddyjeva osveta, Terror på Elm Street 2, Terror på Elm Street 2 - Freddys hämnd, Terror på Elm Street 2 - Freddys hevn, Ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες, μέρος 2ο: Η εκδίκηση του Φρέντυ, Жах на вулиці В'язів 2: Помста Фредді, Кошмари на Елм стрийт, Част 2: Отмъщението на Фреди, एल्म सड़क पर बुरा सपना २: फ़्रेडी का बदला, エルム街の悪夢2 フレディの復讐, 半夜鬼上床2, 半夜鬼上床2：猛鬼纏身, 弗莱迪的复仇, 猛鬼街2, 猛鬼街续集, Freddy 2, Les Griffes de la nuit 2 : La Revanche de Freddy, Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy : 1985, Efialtis sto dromo me tis lefkes No 2, Freddy 2 - La Revanche de Freddy, Pesadilla en la Calle Elm 2 La Venganza de Freddy, Koszmar z Ulicy Wiązów 2: Zemsta Freddiego, Nightmare on Elm Street 2 - Die Rache, Nocní mura v Elm Street 2: Freddyho pomsta, Rémálom 2.: Freddy visszavág, Rémálom az Elm utcában 2., A Nightmare on Elm Street - Freddy's Revenge, A Nightmare On Elm Street 2, Freddy - Chapitre 2 - La Revanche de Freddy, Painajainen Elm Streetillä 2 – Freddyn kosto, Pesadilla 2: La venganza de Freddy, Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες 2

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 15 ноября 2023

Цитаты

[ребёнок подходит к Фредди Крюгеру у бассейна, защищая других испуганных детей]
Добряк [поднимая руки, идёт к Фредди] Просто скажи, чего ты хочешь. Я здесь, чтобы тебе помочь.
Фредди Крюгер Забирайся к чёрту, уё###!
[Фредди разрезает ему плечо и бросает к пылающему мангалу]

Отзывы о фильме

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