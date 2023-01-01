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Скуби-Ду! и легенда о вампире Скуби-Ду! и легенда о вампире
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Scooby-Doo! and the Legend of the Vampire

Скуби-Ду! и легенда о вампире, 2003

2003 / США
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О фильме

Музыка, тайны и легендарный австралийский вампир ждут Скуби-Ду в очередном умопомрачительном путешествии из знаменитой мультипликационной серии. На каникулах в Австралии Скуби-Ду и его бессменная команда отправляется на музыкальный фестиваль «Вампирский Рок». Но концерт оказывается в опасности после того, как компания узнает, что легендарное австралийское чудище по кличке Йови Йаху похищает исполнителей и превращает их… в вампиров! Итак, дружной команде Скуби-Ду и его друзей предстоит переодеться в музыкантов «хэви-метал» группы, чтобы спасти фестиваль и разгадать страшную тайну вампирской легенды!

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2003
Возраст 18+
Режиссер
Scott Jeralds
В ролях
Casey Kasem
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Nicole Jaffe
Heather North
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма Все части фильма "Скуби-Ду"
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
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Постер мультфильма Скуби-Ду! и легенда о вампире 4 постера
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