Скуби-Ду! и легенда о вампире, 2003

Музыка, тайны и легендарный австралийский вампир ждут Скуби-Ду в очередном умопомрачительном путешествии из знаменитой мультипликационной серии. На каникулах в Австралии Скуби-Ду и его бессменная команда отправляется на музыкальный фестиваль «Вампирский Рок». Но концерт оказывается в опасности после того, как компания узнает, что легендарное австралийское чудище по кличке Йови Йаху похищает исполнителей и превращает их… в вампиров! Итак, дружной команде Скуби-Ду и его друзей предстоит переодеться в музыкантов «хэви-метал» группы, чтобы спасти фестиваль и разгадать страшную тайну вампирской легенды!
|4 марта 2003
|Норвегия
|9