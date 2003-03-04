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Постер мультфильма Скуби-Ду! и легенда о вампире
6.4
Киноафиша Фильмы Скуби-Ду! и легенда о вампире
6.4

Скуби-Ду! и легенда о вампире

, 2003
Scooby-Doo! and the Legend of the Vampire
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Постер мультфильма Скуби-Ду! и легенда о вампире
6.4

О фильме

Музыка, тайны и легендарный австралийский вампир ждут Скуби-Ду в очередном умопомрачительном путешествии из знаменитой мультипликационной серии. На каникулах в Австралии Скуби-Ду и его бессменная команда отправляется на музыкальный фестиваль «Вампирский Рок». Но концерт оказывается в опасности после того, как компания узнает, что легендарное австралийское чудище по кличке Йови Йаху похищает исполнителей и превращает их… в вампиров! Итак, дружной команде Скуби-Ду и его друзей предстоит переодеться в музыкантов «хэви-метал» группы, чтобы спасти фестиваль и разгадать страшную тайну вампирской легенды!

В ролях

Casey Kasem
Shaggy
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Fred
Nicole Jaffe
Velma
Heather North
Daphne
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Lifeguard #1
Кимберли Брукс
Кимберли Брукс
Luna
Дженнифер Хейл
Дженнифер Хейл
Queen
Том Кенни
Том Кенни
Barry
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр
King
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон
Джейн Уидлин
Michael Neill
Matt Marvelous
Режиссер Scott Jeralds
Сценарист Mark Turosz, Joe Ruby, Ken Spears
Композитор Rich Dickerson, Gigi Meroni
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 4 марта 2003
Дата выхода
4 марта 2003 Норвегия 9
Производство Hanna-Barbera Cartoons, Warner Bros. Animation, Warner Bros. Television Animation
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 15 ноября 2023

Отзывы о мультфильме

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