Скуби-Ду! и легенда о вампире, 2003

В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей

Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли

Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50

«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей

«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки

Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер

«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)

«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)

Если бы «Любовь и голуби» пересняли в 2026 году: нашли новых Василия, Надюху и даже Раису Захаровну (не угадаете, кого сыграла бы Михалкова!)

HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»