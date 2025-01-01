Меню
Фильмы
Страна радости
Страна радости, 2022: актеры и роли
Страна радости, 2022: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Цитаты
Вся информация о фильме
Режиссер
Саим Садик
Saim Sadiq
В ролях
Ali Junejo
Ali Junejo
Rasti Farooq
Rasti Farooq
Alina Khan
Alina Khan
Sarwat Gilani
Sarwat Gilani
Salmaan Peerzada
Salmaan Peerzada
