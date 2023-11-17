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6.3
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Warboy
6.3
Warboy
, 2023
Warboy
Румыния / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.3
В ролях
Daniel Bâlis
Nicu
Reginald Ammons
Earl Cooper
Igor Babiac
Russian soldier
Ion Bechet
Russian captain
Dan Chiorean
Eduard Adam
Romanian soldier
Eduard Cirlan
Romanian soldier
Овидиу Кришан
Kovacs Eniko
Neighbour
Petre Ghimbasan
Worker
Режиссер
Мариан Кришан
Сценарист
Мариан Кришан
Композитор
Alin Zabrauteanu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
17 ноября 2023
Дата выхода
17 ноября 2023
Румыния
Бюджет
€700 000
Сборы в мире
$29 804
Производство
Parmis Film, Rova Film
Другие названия
Warboy
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
Обновлено 15 ноября 2023
Отзывы о фильме
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