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Моника в Южных морях
6.1
Моника в Южных морях
, 2023
Monica in the South Seas
Финляндия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.1
В ролях
Le'iataualesa Vaiao Ala'ilima
Self
Monica Flaherty
Self
Сара Хадсон
Self
Ричард Ликок
Self
Fa'agase Su'a-Filo
Self
Pe'a Taule'ale'ausumai
Self
Фрэнсис Флаэрти
Self
Martino
Self
Роберт Дж. Флаэрти
Self
Роберт Дж. Флаэрти
Self
Lee Dichter
Self
Lee Dichter
Self
Режиссер
Мика Таанила
,
Сами Ван Инген
Сценарист
Мика Таанила
,
Сами Ван Инген
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
25 января 2023
Дата выхода
17 ноября 2023
Финляндия
S
Бюджет
€166 000
Производство
Elokuvayhtiö Testifilmi
Другие названия
Monica in the South Seas, Monica in the south seas - Monica Etelämerellä, Η Μόνικα στις νότιες θάλασσες
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 14 ноября 2023
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