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The Sea Of Diamonds
The Sea Of Diamonds
, 2023
The Sea Of Diamonds
Египет / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Постеры
В ролях
Nada Bahgat
Nada
Samah Zidan
Shaimaa
Режиссер
Saif Smadi
,
Seif Youssef
Сценарист
Joseph Fawzy
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
16 ноября 2023
Дата выхода
16 ноября 2023
ОАЭ
Сборы в мире
$3 008
Другие названия
The Sea of Diamonds
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 22 июля 2024
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