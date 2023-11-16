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Постер фильма The Sea Of Diamonds
Киноафиша Фильмы The Sea Of Diamonds

The Sea Of Diamonds

, 2023
The Sea Of Diamonds
Египет / комедия / 18+
Постер фильма The Sea Of Diamonds

В ролях

Nada Bahgat
Nada
Samah Zidan
Shaimaa
Режиссер Saif Smadi, Seif Youssef
Сценарист Joseph Fawzy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Дата выхода
16 ноября 2023 ОАЭ
Сборы в мире $3 008
Другие названия
The Sea of Diamonds

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 июля 2024

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