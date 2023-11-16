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The Smurfs: Timeless Adventure
The Smurfs: Timeless Adventure
, 2023
The Smurfs: Timeless Adventure
Бельгия / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Кадры
Постеры
Детали мультфильма
Страна
Бельгия
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
16 ноября 2023
Дата выхода
16 ноября 2023
ОАЭ
Рейтинг мультфильма
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 29 ноября 2023
Кадры из мультфильма
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