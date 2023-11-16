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Постер мультфильма The Smurfs: Timeless Adventure
Киноафиша Фильмы The Smurfs: Timeless Adventure

The Smurfs: Timeless Adventure

, 2023
The Smurfs: Timeless Adventure
Бельгия / анимация / 18+
Постер мультфильма The Smurfs: Timeless Adventure

Детали мультфильма

Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Дата выхода
16 ноября 2023 ОАЭ

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 29 ноября 2023

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