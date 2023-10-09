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5.3
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Within Love
5.3
Within Love
, 2023
Në kuadër të dashurisë
Албания / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.3
В ролях
Ylber Bardhi
Genti
Besmir Bitraku
Vani
Sotiraq Bratko
Dajua
Olta Daku
Dojna
Луан Яха
Xhevi
Луиз Эйлли
Besi
Olta Gixhari
Jonida
Aleksandër Grami
Bibi
Dea Mishel Hoxha
Sindi
Sara Hoxha
Aria
Режиссер
Колорето Цукали
Сценарист
Колорето Цукали
Композитор
Alban Male
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Албания
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
9 октября 2023
Дата выхода
9 октября 2023
Албания
2 ноября 2023
Великобритания
15
30 ноября 2023
Хорватия
9 ноября 2023
Черногория
9 ноября 2023
Швейцария
Бюджет
€500 000
Сборы в мире
$11 293
Производство
Top Channel Films
Другие названия
Në kuadër të dashurisë, Within Love, Ne kuader te dashurise
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Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
4.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 5 мая 2025
Отзывы о фильме
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