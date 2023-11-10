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Vela
Vela
Vela, 2023
2023 / Индия
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
10 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Syam Sasi
В ролях
Шейн Нигам
Адити Балан
Санни Уэйн
Сидхарт Бхаратан
Namritha Mv
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