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Много Любви
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Много Любви, 2023

2023 / Турция
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О фильме

Картина рассказывает историю человека, который пытается реализовать свои мечты и завоевать сердце любви всей своей жизни. Джошкун – молодой человек, самая большая мечта которого – стать комиком и снимать фильмы. Жизнь Джошкуна, который вместе со своим старшим братом Ирфаном зарабатывает на жизнь продажей пиратских фильмов, принимает совершенно иной оборот, когда он встречает Айлу, любовь всей своей жизни. Джошкун, который пишет сценарий и пытается реализовать свои мечты о кино, своей самой большой страсти, также пытается завоевать сердце Айлы

Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Кыванч Баруоню
В ролях
Гасан Джан Кая
Бушра Пекин
Тевхиде Шебнем
Все актеры и съемочная группа
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