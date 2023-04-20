Защитники Земли, 2023

Выдающийся художник-эколог Анн де Карбучча в течение последнего десятилетия творчески выражала и документировала угрозы для планеты, созданные человеком, включая засуху, загрязнение океанов пластиком, исчезновение видов животных и культур. Документальный фильм ""Защитники Земли"" Анны де Карбуччи рассматривает необходимость изменений человека как вида в эпоху Антропоцена: новой эре, когда воздействие людей на природу вызывает пожары, наводнения, загрязнение, супер-тайфуны и смертельные вирусы, которые парализуют весь мир. Создавая художественные инсталляции во время своих поездок по всему миру, Анн встречает новое поколение женщин и мужчин, которые работают на благо нашей планеты. Их преданность и достижения вдохновляют ее. В ее рассказах они становятся "Защитниками Земли".