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Защитники Земли
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Earth Protectors

Защитники Земли, 2023

2023 / Италия / США
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О фильме

Выдающийся художник-эколог Анн де Карбучча в течение последнего десятилетия творчески выражала и документировала угрозы для планеты, созданные человеком, включая засуху, загрязнение океанов пластиком, исчезновение видов животных и культур. Документальный фильм ""Защитники Земли"" Анны де Карбуччи рассматривает необходимость изменений человека как вида в эпоху Антропоцена: новой эре, когда воздействие людей на природу вызывает пожары, наводнения, загрязнение, супер-тайфуны и смертельные вирусы, которые парализуют весь мир. Создавая художественные инсталляции во время своих поездок по всему миру, Анн встречает новое поколение женщин и мужчин, которые работают на благо нашей планеты. Их преданность и достижения вдохновляют ее. В ее рассказах они становятся "Защитниками Земли".

Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
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