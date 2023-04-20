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Постер фильма Защитники Земли
5.5
Киноафиша Фильмы Защитники Земли
5.5

Защитники Земли

, 2023
Earth Protectors
Италия, США / документальный / 18+
Постер фильма Защитники Земли
5.5

О фильме

Выдающийся художник-эколог Анн де Карбучча в течение последнего десятилетия творчески выражала и документировала угрозы для планеты, созданные человеком, включая засуху, загрязнение океанов пластиком, исчезновение видов животных и культур. Документальный фильм ""Защитники Земли"" Анны де Карбуччи рассматривает необходимость изменений человека как вида в эпоху Антропоцена: новой эре, когда воздействие людей на природу вызывает пожары, наводнения, загрязнение, супер-тайфуны и смертельные вирусы, которые парализуют весь мир. Создавая художественные инсталляции во время своих поездок по всему миру, Анн встречает новое поколение женщин и мужчин, которые работают на благо нашей планеты. Их преданность и достижения вдохновляют ее. В ее рассказах они становятся "Защитниками Земли".

В ролях

Roberto Ambrosini
Self
Mariasole Bianco
Self
Tashi Bista
Self
Jared Cairuna Cauper
Self
Dasha Filippova
Self
Pilar Pandini
Self
Julie Pullen
Self
Liliana Rodriguez Cortes
Self
Maxim Savchenko
Self
Alexandria Villasenor
Self
Режиссер Anne de Carbuccia
Сценарист Дэн Крейн, Anne de Carbuccia, Luigi Montebello
Композитор Filippo Manni, Massimo Perin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 апреля 2023
Премьера в мире 20 апреля 2023
Производство One Planet One Future
Другие названия
Earth Protectors, Planeet Maa kaitsjad

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 6 ноября 2023

Отзывы о фильме

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