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Постер фильма Земля, остановившая ветер
6.6
Земля, остановившая ветер - Трейлер
Киноафиша Фильмы Земля, остановившая ветер
6.6

Земля, остановившая ветер

, 2023
Жел тоқтаған жер
Казахстан / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Земля, остановившая ветер
6.6
Земля, остановившая ветер - Трейлер
Земля, остановившая ветер  Трейлер

О фильме

Начало 30-х годов XX века, небольшое село в Центральном Казахстане.
Жупар – женщина около тридцати лет, мать двоих детей – четырехлетнего Бошая и шестилетнего Жолана. Ее муж – Асан – мужчина около тридцати лет – чтобы выжить, занимается конокрадством. В один день весь скот села забирает Советская власть. Асан сопротивляется этому и пытается сохранить свой скот. Однако за это его арестовывают и вместе с остальными провинившимися забирают в Сибирь. Жупар остается в селе вместе с детьми и ждет его. Село потихоньку пустеет – люди умирают от начавшегося голода, многие покидают свои юрты в поисках лучшей жизни и отправляются в другие села и города. У Жупар заканчивается еда – она решает отправиться вслед за мужем – ища пропитание себе и детям. По дороге она встречает разных людей – бывшего властителя, управлявший селом, который теперь также вынужден искать еду и убежище; сумасшедшую старуху, предсказывающую конец всех казахов; беглых конокрадов, затерявшихся в бескрайних степях; но чаще всего ей приходится видеть голодных и отчаявшихся людей, которые готовы отдать все ради небольшого куска хлеба. Постепенно у Жупар почти не остается еды – и дети вместе с ней начинают слабеть с каждым пережитым днем. Вскоре, когда становится понятно, что вместе с двумя детьми не выжить, она осознает, что ей надо совершить выбор – давать оставшуюся еду только одному ребенку, чтобы с ним идти дальше. Мучительный и нечеловеческий выбор почти сводит ее с ума. Неизвестно, переживет ли она этот выбор всей своей жизни и сможет ли пройти в поисках мужа эти бескрайние степи необъятной страны.

В ролях

Жанар Шокпанова
Салих Бейсенбай
Мейржан Мусакожа
Сагызбай Карабалин
Ersin Kalybaeva
Режиссер Ардак Амиркулов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Дата выхода
2 мая 2024 Казахстан 16+
Производство Arfilm Studios
Другие названия
The Land Where Winds Stood Still, Maa kus tuul seisab paigal, The Land Where the Winds Stood Still, Zhel toqtaghan zher

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 15 января 2026

Трейлеры фильма

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Земля, остановившая ветер - Трейлер
Земля, остановившая ветер Трейлер
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Отзывы о фильме

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