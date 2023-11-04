Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Земля, остановившая ветер Земля, остановившая ветер
Киноафиша Фильмы Земля, остановившая ветер
Жел тоқтаған жер

Земля, остановившая ветер, 2023

2023 / Казахстан
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Начало 30-х годов XX века, небольшое село в Центральном Казахстане.
Жупар – женщина около тридцати лет, мать двоих детей – четырехлетнего Бошая и шестилетнего Жолана. Ее муж – Асан – мужчина около тридцати лет – чтобы выжить, занимается конокрадством. В один день весь скот села забирает Советская власть. Асан сопротивляется этому и пытается сохранить свой скот. Однако за это его арестовывают и вместе с остальными провинившимися забирают в Сибирь. Жупар остается в селе вместе с детьми и ждет его. Село потихоньку пустеет – люди умирают от начавшегося голода, многие покидают свои юрты в поисках лучшей жизни и отправляются в другие села и города. У Жупар заканчивается еда – она решает отправиться вслед за мужем – ища пропитание себе и детям. По дороге она встречает разных людей – бывшего властителя, управлявший селом, который теперь также вынужден искать еду и убежище; сумасшедшую старуху, предсказывающую конец всех казахов; беглых конокрадов, затерявшихся в бескрайних степях; но чаще всего ей приходится видеть голодных и отчаявшихся людей, которые готовы отдать все ради небольшого куска хлеба. Постепенно у Жупар почти не остается еды – и дети вместе с ней начинают слабеть с каждым пережитым днем. Вскоре, когда становится понятно, что вместе с двумя детьми не выжить, она осознает, что ей надо совершить выбор – давать оставшуюся еду только одному ребенку, чтобы с ним идти дальше. Мучительный и нечеловеческий выбор почти сводит ее с ума. Неизвестно, переживет ли она этот выбор всей своей жизни и сможет ли пройти в поисках мужа эти бескрайние степи необъятной страны.

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ардак Амиркулов
В ролях
Жанар Шокпанова
Салих Бейсенбай
Мейржан Мусакожа
Сагызбай Карабалин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Земля, остановившая ветер 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
За эту закуску дети дрались в СССР: удивитесь, узнав состав
Обладательница самой большой груди среди русских актрис снялась в провокационной позе
Старят и полнят: от этих осенних вещей нужно избавиться всем женщинам в возрасте 50+
Женщины с этими 3 именами всегда получают то, что они хотят
Потеряла роль из-за Боярского: не поверите, где должна была сниматься Фрейндлих
Тест: вы оптимист или пессимист?
Жена Бондаренко испортила внешность пластикой: вылитый Голлум
После вестей о распаде пары: Авербух считает, что по-другому было нельзя
Миллионер вынудил дочь сделать грудь 5-го размера: как в итоге выглядит «силиконовая кукла»
Такого приема на Западе не ожидал: на концерте Валерия Меладзе случилось непредвиденное
Начали за здравие, а кончили за упокой: в СССР сняли самый страшный мультфильм в истории
Нагиев обманул и воспользовался известной телеведущей: ахнете, узнав, какой он на самом деле
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше