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Земля, остановившая ветер - трейлер
Киноафиша Трейлеры Земля, остановившая ветер. Трейлер

Земля, остановившая ветер. Трейлер

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Дата публикации: 4 ноября 2023
Земля, остановившая ветер – Начало 30-х годов XX века, небольшое село в Центральном Казахстане. Жупар – женщина около тридцати лет, мать двоих детей – четырехлетнего Бошая и шестилетнего Жолана. Ее муж – Асан – мужчина около тридцати лет – чтобы выжить, занимается конокрадством. В один день весь скот села забирает Советская власть. Асан сопротивляется этому и пытается сохранить свой скот. Однако за это его арестовывают и вместе с остальными провинившимися забирают в Сибирь. Жупар остается в селе вместе с детьми и ждет его. Село потихоньку пустеет – люди умирают от начавшегося голода, многие покидают свои юрты в поисках лучшей жизни и отправляются в другие села и города. У Жупар заканчивается еда – она решает отправиться вслед за мужем – ища пропитание себе и детям. По дороге она встречает разных людей – бывшего властителя, управлявший селом, который теперь также вынужден искать еду и убежище; сумасшедшую старуху, предсказывающую конец всех казахов; беглых конокрадов, затерявшихся в бескрайних степях; но чаще всего ей приходится видеть голодных и отчаявшихся людей, которые готовы отдать все ради небольшого куска хлеба. Постепенно у Жупар почти не остается еды – и дети вместе с ней начинают слабеть с каждым пережитым днем. Вскоре, когда становится понятно, что вместе с двумя детьми не выжить, она осознает, что ей надо совершить выбор – давать оставшуюся еду только одному ребенку, чтобы с ним идти дальше. Мучительный и нечеловеческий выбор почти сводит ее с ума. Неизвестно, переживет ли она этот выбор всей своей жизни и сможет ли пройти в поисках мужа эти бескрайние степи необъятной страны.
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