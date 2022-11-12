Бельгия, Канада, США / комедия, драма, мелодрама / 18+
6.8
О фильме
Клэр - агент Ми-5, которая работает под прикрытием в качестве королевской няни. Она должна справиться с трудностями своего задания, такими как противостояние чарам принца Колина, и при этом сохранить семью в безопасности на Рождество.
ПроизводствоBNP Paribas Fortis Film Finance, NTD Television, Nanny Productions Ontario
Другие названия
The Royal Nanny, Királyi dada, Kraljeva varuška, Kraljevska dadilja, Královská chůva, Kráľovská pestúnka, The Royal Nanny - Eine königliche Weihnachtsmission, Una tata in incognito, Une nounou au service de Sa Majesté, Королевская нянька