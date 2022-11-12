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Постер фильма Королевская няня
6.8
Киноафиша Фильмы Королевская няня
6.8

Королевская няня

, 2022
The Royal Nanny
Бельгия, Канада, США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Королевская няня
6.8

О фильме

Клэр - агент Ми-5, которая работает под прикрытием в качестве королевской няни. Она должна справиться с трудностями своего задания, такими как противостояние чарам принца Колина, и при этом сохранить семью в безопасности на Рождество.

В ролях

Рэйчел Скарстен
Рэйчел Скарстен
Claire
Дэн Джиннотт
Colin
Грета Скакки
Грета Скакки
Ms. Lansbury
Кэти Шеридан
Кэти Шеридан
Rose
Джаррет Дж. Мерц
Джаррет Дж. Мерц
Price
Мартин Сваби
Vance
Toussaint Meghie
Wallace
Isabelle Wilson
Princess Elle
Phoenix Laroche
Prince Robert
Ричард Уэллс
Taylor
Режиссер Джонатан Райт
Сценарист Брук Дархэм
Композитор Кристофер Гуглик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Канада / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 ноября 2023
Премьера в мире 12 ноября 2022

Где посмотреть фильм

START, ИВИ
Производство BNP Paribas Fortis Film Finance, NTD Television, Nanny Productions Ontario
Другие названия
The Royal Nanny, Királyi dada, Kraljeva varuška, Kraljevska dadilja, Královská chůva, Kráľovská pestúnka, The Royal Nanny - Eine königliche Weihnachtsmission, Una tata in incognito, Une nounou au service de Sa Majesté, Королевская нянька

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 ноября 2023

Отзывы о фильме

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Королевская няня
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