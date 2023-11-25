Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Виртуальный футбол Виртуальный футбол
Киноафиша Фильмы Виртуальный футбол
Fantasy Football

Виртуальный футбол, 2022

2022 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 ноября 2023
Премьера в мире 25 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Антон Кроппер
В ролях
Марсаи Мартин
Марсаи Мартин
Омари Хардвик
Омари Хардвик
Келли Роулэнд
Tyla Harris
АрДжей Ширер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Виртуальный футбол 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?
Похожа на Бабу-ягу: Орбакайте ошеломила всех неудачным образом (фото)
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
Вот и сказочке конец: Петренко осталось недолго скрываться от Климовой
Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
Сменила паспортные данные: настоящая фамилия Елены Винник звучит слишком «попсово»
Автор пьесы возненавидел СССР: что было не так с фильмом «Ищите женщину»
Больше всего бесит Збруев: этот российский фильм — один из самых неоднозначных
Мужчины терпеть не могут: эти вещи на женщинах вызывают у окружающих оторопь
Так будет лучше для всей семьи: Пресняков сделал заявление об эмиграции
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше