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Постер фильма Nora
8.3
Киноафиша Фильмы Nora
8.3

Nora

, 2023
De ce ma cheama Nora, cand cerul meu e senin
Румыния / биография, документальный / 18+
Постер фильма Nora
8.3

В ролях

Stefan Emanuel Ancuta
Mircea Cartarescu
Self
Claudia Fitcoschi
Self
Adela Greceanu
Self
Nora Iuga
Self
Carla Maria Teaha
Self
Vlad Rotaru
Ernest Wichner
Self
Vlad Zografi
Self
Режиссер Carla Maria Teaha
Сценарист Carla Maria Teaha
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Румыния
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 17 ноября 2023
Дата выхода
17 ноября 2023 Румыния
Сборы в мире $31 392
Производство Wearebasca
Другие названия
De ce ma cheama Nora, cand cerul meu e senin, Nora, Why Is My Name Nora, When My Sky Is Clear?

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 15 ноября 2023

Отзывы о фильме

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