Квинстаун Кингз, 2023

В ролях
William Adams
Cloete Witbooi
Athenkosi Cwele
Jomo Nhlanhla
Gcinuhlanga Dibi
Pirlo Mpete
Albert Ibokwe Khoza
Priest
Thembekile Komani
Bhele Mabagwana
Винсент Махлангу
Percy Dladla
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Jahmil X.T. Qubeka
Сценарист
Clyde Berning, Jahmil X.T. Qubeka
Композитор
Bongani Seoli Mashaba
Детали фильма
Страна
ЮАР
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 ноября 2023
Премьера в мире
17 ноября 2023
Производство
Yellowbone Entertainment
Другие названия
The Queenstown Kings, Los reyes de Queenstown, Królowie Queenstown, Les Rois de Queenstown, Os Reis de Queenstown, Queenstown'ın Kralları, クイーンズタウン・キングス