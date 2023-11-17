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Квинстаун Кингз
The Queenstown Kings
Квинстаун Кингз, 2023
2023 / ЮАР
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Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 ноября 2023
Премьера в мире
17 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Jahmil X.T. Qubeka
В ролях
Sivuyile Ngesi
Золиса Ксалува
Andile Nebulane
Enhle Mbali Mlotshwa
William Adams
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