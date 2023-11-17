Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
5.0
Квинстаун Кингз - Трейлер
Киноафиша Фильмы Квинстаун Кингз
5.0

Квинстаун Кингз

, 2023
The Queenstown Kings
ЮАР / драма, спорт / 18+
Трейлеры
5.0
Квинстаун Кингз - Трейлер
Квинстаун Кингз  Трейлер

В ролях

Sivuyile Ngesi
Золиса Ксалува
Andile Nebulane
Enhle Mbali Mlotshwa
William Adams
Cloete Witbooi
Athenkosi Cwele
Jomo Nhlanhla
Gcinuhlanga Dibi
Pirlo Mpete
Mark Fish
Self
Albert Ibokwe Khoza
Priest
Doctor Khumalo
Self
Thembekile Komani
Bhele Mabagwana
Винсент Махлангу
Percy Dladla
Режиссер Jahmil X.T. Qubeka
Сценарист Clyde Berning, Jahmil X.T. Qubeka
Композитор Bongani Seoli Mashaba
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ЮАР
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 ноября 2023
Премьера в мире 17 ноября 2023
Производство Yellowbone Entertainment
Другие названия
The Queenstown Kings, Los reyes de Queenstown, Królowie Queenstown, Les Rois de Queenstown, Os Reis de Queenstown, Queenstown'ın Kralları, クイーンズタウン・キングス

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 14 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 9 июля 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Квинстаун Кингз - Трейлер
Квинстаун Кингз Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше