Верующий 2, 2023

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Постер фильма Сторонник 2
6.6
Сторонник 2 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сторонник 2
6.6

Сторонник 2

, 2023
Dokjeon 2
Южная Корея / боевик, криминал, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Сторонник 2
6.6
Сторонник 2 - Трейлер
Сторонник 2  Трейлер

О фильме

Непоколебимый детектив продолжает свои поиски истины о крупнейшей наркотической организации Азии и ее неуловимом боссе, с которым у него остались незавершенные дела.

В ролях

Чха Сын-вон
Чха Сын-вон
Brian Lee
Андреас Фронк
Brian's Bodyguard
Чо Джин-ун
Won-ho
Ли Джу-ён
Ли Джу-ён
Lona
Ци Ма
Ци Ма
Professor Lee
Хан Хе-джу
Big Knife
Ким Дон-ён
Manko
Jung Joon-won
Kang Deok-cheon
Halley Kim
Eun-Gwan
Halley Kim
Eun-Gwan
Hyeok-Seok Kwon
Steven Lim
Incidentals
Режиссер Jong-Yeol Baek
Сценарист Cheol-Hong Jeon
Композитор Primary
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 ноября 2023
Премьера в мире 5 октября 2023
Производство CJ ENM Co., CJ ENM Studios, CJ Entertainment
Другие названия
Dokjeon 2, Believer 2, Creyente 2, 信徒2, Ádáz hajsza 2, Believer 1, Độc Chiến 2, İnançlı 2, Usklik 2, Wyznawca 2, Вірянин 2, Сторонник 2, 毒戦 Believer 2, Creyente II, 毒战2

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Трейлеры фильма

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Сторонник 2 - Трейлер
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Отзывы о фильме

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