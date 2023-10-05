Верующий 2, 2023

В ролях
Андреас Фронк
Brian's Bodyguard
Jung Joon-won
Kang Deok-cheon
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Jong-Yeol Baek
Сценарист
Cheol-Hong Jeon
Композитор
Primary
Детали фильма
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 ноября 2023
Премьера в мире
5 октября 2023
Производство
CJ ENM Co., CJ ENM Studios, CJ Entertainment
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