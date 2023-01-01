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Ли Джу-ён
Ли Джу-ён Lee Joo-yeong
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Ли Джу-ён

Lee Joo-yeong

Дата рождения
14 февраля 1992
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея

Популярные фильмы

Посредники
Посредники (2022)
7.1538463
Игра в переговоры
Игра в переговоры (2018)
6.75
Грязные миллионы
Грязные миллионы (2021)
6.3

Фильмография Ли Джу-ён

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Посредники 7.2
Посредники Beurokeo / Broker
мелодрама 2022, Южная Корея
Билеты
Грязные миллионы 6.3
Грязные миллионы Boiseu
боевик, криминал, драма 2021, Южная Корея
Смотрите за 1
Игра в переговоры 6.8
Игра в переговоры Hyeob-sang
боевик, криминал, триллер 2018, Южная Корея
Билеты
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