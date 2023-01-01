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Скоро в прокате "Игра в переговоры"
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О персоне
Фильмография
Ли Джу-ён
Lee Joo-yeong
Киноафиша
Персоны
Ли Джу-ён
Ли Джу-ён
Lee Joo-yeong
Дата рождения
14 февраля 1992
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
Посредники
(2022)
7.1538463
Игра в переговоры
(2018)
6.75
Грязные миллионы
(2021)
6.3
Фильмография Ли Джу-ён
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2022
2021
2018
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
7.2
Посредники
Beurokeo / Broker
мелодрама
2022, Южная Корея
Билеты
6.3
Грязные миллионы
Boiseu
боевик, криминал, драма
2021, Южная Корея
Смотрите за 1
6.8
Игра в переговоры
Hyeob-sang
боевик, криминал, триллер
2018, Южная Корея
Билеты
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