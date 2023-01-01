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Let the Dance Begin
Empieza el baile
Let the Dance Begin, 2023
2023 / Аргентина / Испания
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Жанр:
комедия
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О фильме
Воссоединение трех друзей, среди танго, танцев, музыки во время путешествия по стране.
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Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Marina Seresesky
В ролях
Дарио Грандинетти
Хорхе Маррале
Мерседес Моран
Agostina Pozzi
Pastora Vega
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
6.8
IMDb
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1 постер
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