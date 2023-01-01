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Jurassic Punk
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Jurassic Punk

Jurassic Punk, 2022

2022 / США
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Скотт Леберехт
В ролях
Стив "Спэз" Уильямс
Фил Типпетт
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Марк А.З. Диппе
Марк А.З. Диппе
Стефан Фэнгмайер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.3 IMDb
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