В ролях
Прасенджит Чаттерджи
Probir Roy Chowdhury
Раджеш Шарма
Amit Kr. Srivastav
Анирбан Бхаттачария
ACP Poddar
Джишу Сенгупта
Bishwaroop Bardhan
Сриджит Мукхерджи
Aquarium seller
Jaya Ahsan
Moitreyee Ghatak
Rajat Ganguly
Commissioner of Police
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Сриджит Мукхерджи
Сценарист
Сриджит Мукхерджи
Композитор
Indraadip Dasgupta, Анупам Рой
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 31 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
2 февраля 2024
Премьера в мире
20 октября 2023
Дата выхода
|27 октября 2023
|Великобритания
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|15
|20 октября 2023
|Индия
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|27 октября 2023
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$3 601
Производство
Jio Studios, SVF Entertainment
Другие названия
Dawshom Awbotaar, Dasham Avatar, The Tenth Avatar