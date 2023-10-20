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Постер фильма Dasham Avatar
5.7
Киноафиша Фильмы Dasham Avatar
5.7

Dasham Avatar

, 2023
Dawshom Awbotaar
Индия / триллер / 18+
Постер фильма Dasham Avatar
5.7

О фильме

Фильм представляет собой остросюжетную историю о серийном убийце на свободе и неустанном стремлении к справедливости на грани хаоса.

В ролях

Прасенджит Чаттерджи
Probir Roy Chowdhury
Раджеш Шарма
Amit Kr. Srivastav
Анирбан Бхаттачария
ACP Poddar
Джишу Сенгупта
Bishwaroop Bardhan
Сриджит Мукхерджи
Aquarium seller
Jaya Ahsan
Moitreyee Ghatak
Джун Малия
Probir's wife
Rajat Ganguly
Commissioner of Police
Ankit Mazumder
Sumit Samaddar
Kanai
Sumit Samaddar
Kanai
Shankhadeep Banerjee
Режиссер Сриджит Мукхерджи
Сценарист Сриджит Мукхерджи
Композитор Indraadip Dasgupta, Анупам Рой
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 февраля 2024
Премьера в мире 20 октября 2023
Дата выхода
27 октября 2023 Великобритания 15
20 октября 2023 Индия
27 октября 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $3 601
Производство Jio Studios, SVF Entertainment
Другие названия
Dawshom Awbotaar, Dasham Avatar, The Tenth Avatar

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 31 октября 2023

Отзывы о фильме

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