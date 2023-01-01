Золотые каникулы

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Россия
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О фильме

В предгорье Алтая, в детский летний лагерь, возле курорта Белокуриха, куда в годы Великой Отечественной был эвакуирован «Артек», попадают три подростка – книжный мальчик Илья из Минска, спортсменка Даша из Москвы и хулиганистая «оторва» Айлу. Во время туристического маршрута в районе Тавдинских пещер случается землетрясение, нередкое в этих краях, и подростки оказываются под землей, отрезанными от выхода. В одной из пещер, где усталые герои находят приют, они обнаруживают вещи солдата, полевую офицерскую сумку с двуглавым орлом. В сумке - письмо времен Гражданской войны, на обратной стороне которого на алтайском языке кровью сделана какая-то надпись. Дети понимают, что речь идет о золоте Колчака.

Возраст 18+
В ролях
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Все актеры и съемочная группа
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