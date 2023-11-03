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Oru Srilankan Sundari in AUH
7.7
Oru Srilankan Sundari in AUH
, 2023
Oru Srilankan Sundari in AUH
Индия / семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
7.7
В ролях
Shivaji Guruvayoor
Anoop Menon
Aaradya Anoop
Krishnapriyadarsan
Meghna Sumesh
Hana
Rohit Ved
Режиссер
Krishnapriyadarsan
Сценарист
Krishnapriyadarsan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 ноября 2023
Дата выхода
3 ноября 2023
Индия
3 ноября 2023
ОАЭ
18TC
Бюджет
20 000 000 INR
Производство
Manhar Cinemas
Другие названия
Oru Srilankan Sundari in AUH
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Рейтинг фильма
7.7
Оцените
14
голосов
5.7
IMDb
Обновлено 29 апреля 2025
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