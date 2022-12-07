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6.6
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Фильмы
Раб
6.6
Раб
, 2023
Slave
Саудовская Аравия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.6
В ролях
Зияд Аламри
Sakkir
Хайрия Абу Лабан
Latifa
Mohammed Ali
Detective Salem
Fahad Almotairi
The Famous critic
Исмаил Альхассан
Client
Abdulrahman Ahmed
Waiter
Salwa Ahmed
Broadcaster
Shahad Alelaashry
Cast
Thamer Alharbi
TV Reporter
Brrak bin Ali
Cousin
Сценарист
Mansour Assad
,
Rulan Hasan
,
Hisham Ibraheem
Композитор
Saleh Hadad
,
Mohammed Nasser
,
Steven Sedrak
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Саудовская Аравия
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
7 декабря 2022
Дата выхода
2 ноября 2023
ОАЭ
Сборы в мире
$1 958
Другие названия
Slave
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
4.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 1 ноября 2023
Отзывы о фильме
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