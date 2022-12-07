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Постер фильма Раб
6.6
Киноафиша Фильмы Раб
6.6

Раб

, 2023
Slave
Саудовская Аравия / комедия / 18+
Постер фильма Раб
6.6

В ролях

Зияд Аламри
Sakkir
Хайрия Абу Лабан
Latifa
Mohammed Ali
Detective Salem
Fahad Almotairi
The Famous critic
Исмаил Альхассан
Client
Abdulrahman Ahmed
Waiter
Salwa Ahmed
Broadcaster
Shahad Alelaashry
Cast
Thamer Alharbi
TV Reporter
Brrak bin Ali
Cousin
Сценарист Mansour Assad, Rulan Hasan, Hisham Ibraheem
Композитор Saleh Hadad, Mohammed Nasser, Steven Sedrak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Саудовская Аравия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 7 декабря 2022
Дата выхода
2 ноября 2023 ОАЭ
Сборы в мире $1 958
Другие названия
Slave

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 1 ноября 2023

Отзывы о фильме

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