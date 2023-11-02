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У девочки Алины случайно оказывается смартфон, который исполняет желания. Стоит лишь сфотографироваться на фоне желаемого, разместить фото в социальной сети - и все чудесным образом сбудется! С помощью телефона Алина захочет погасить все кредиты казахстанцев, тем самым решив острую проблему жителей страны. Получится ли у нее осуществить желаемое?
Ведь волшебный телефон, заряд которого на исходе, не имеет гнезда для зарядки.
|2 ноября 2023
|Казахстан
|14+