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100%

, 2023
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Казахстан / комедия / 18+
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О фильме

У девочки Алины случайно оказывается смартфон, который исполняет желания. Стоит лишь сфотографироваться на фоне желаемого, разместить фото в социальной сети - и все чудесным образом сбудется! С помощью телефона Алина захочет погасить все кредиты казахстанцев, тем самым решив острую проблему жителей страны. Получится ли у нее осуществить желаемое?
Ведь волшебный телефон, заряд которого на исходе, не имеет гнезда для зарядки.

В ролях

Анель Наркенова
Тамирис Жангазинова
Анара Батырахан
Эржан Нурланов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Год выпуска 2023
Премьера в мире 2 ноября 2023
Дата выхода
2 ноября 2023 Казахстан 14+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 30 октября 2023

Отзывы о фильме

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