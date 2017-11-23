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Постер фильма 100 минут любви
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100 минут любви

, 2017
100 minut o lyubvi
Казахстан / драма / 18+
Постер фильма 100 минут любви

О фильме

Мика отучившись на экономиста в Америке, возвращается в Алматы. Она мечтает связать свою жизнь со сценой и музыкой. Но по наставлению родителей Мика устраивается на работу в банк, где знакомится с Ануаром. Между ними возникают нежные чувства. Однако конец этой истории не так однозначен: у Ануара на носу свадьба. Его невеста - дочь президента банка. Как все завершится и что победит: любовь или деньги?

В ролях

Айсулу Азимбаева
Айсулу Азимбаева
Режиссер Альмири Карпыков
Сценарист Абай Карпыков
Композитор Муратов, Руслан Фаизович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 ноября 2017
Дата выхода
23 ноября 2017 Казахстан
Производство Lev Studio
Другие названия
100 minut o lyubvi, 100 Minutes About Love, 100 минут о любви

Рейтинг фильма

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Обновлено 30 октября 2023

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