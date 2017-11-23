Мика отучившись на экономиста в Америке, возвращается в Алматы. Она мечтает связать свою жизнь со сценой и музыкой. Но по наставлению родителей Мика устраивается на работу в банк, где знакомится с Ануаром. Между ними возникают нежные чувства. Однако конец этой истории не так однозначен: у Ануара на носу свадьба. Его невеста - дочь президента банка. Как все завершится и что победит: любовь или деньги?