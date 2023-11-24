Полярная звезда Глава 1: Претендент на войну, 2023

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Гаутам Менон
Сценарист
Гаутам Менон, Deepak Venkateshan
Композитор
Харрис Джаярадж
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
24 ноября 2023
Дата выхода
|27 мая 2026
|Индия
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|UA
|24 ноября 2023
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$1 276
Производство
Escape Artists Motion Pictures, Kondaduvom Entertainment, Ondraga Entertainment
Другие названия
Dhruva Natchathiram Chapter 1: Yuddha Kaandam, Dhruva Natchathiram, Dhruva Natchathiram: Chapter One - Yuddha Kaandam, DHRUVA NAKSHATHRAM, Dhuruva Natchathiram, Dhruva Natchathiram: Chapter 1