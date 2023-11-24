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Постер фильма Полярная звезда Глава 1: Претендент на войну
7.2
Киноафиша Фильмы Полярная звезда Глава 1: Претендент на войну
7.2

Полярная звезда Глава 1: Претендент на войну

, 2023
Dhruva Natchathiram Chapter 1: Yuddha Kaandam
Индия / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Полярная звезда Глава 1: Претендент на войну
7.2

В ролях

Чийян Викрам
John
Радхика Сараткумар
Гаутам Менон
Партхибан
Риту Варма
Simran
Vinayakan
Divyadarshini
Munna
Вамси Кришна
Saleem Baig
Sathish Krishnan
Режиссер Гаутам Менон
Сценарист Гаутам Менон, Deepak Venkateshan
Композитор Харрис Джаярадж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 ноября 2023
Дата выхода
27 мая 2026 Индия UA
24 ноября 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $1 276
Производство Escape Artists Motion Pictures, Kondaduvom Entertainment, Ondraga Entertainment
Другие названия
Dhruva Natchathiram Chapter 1: Yuddha Kaandam, Dhruva Natchathiram, Dhruva Natchathiram: Chapter One - Yuddha Kaandam, DHRUVA NAKSHATHRAM, Dhuruva Natchathiram, Dhruva Natchathiram: Chapter 1

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
Обновлено 30 октября 2023

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