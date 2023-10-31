Слушай внимательно, 2023

В ролях
Райан Бартон-Гримли
Andy McNeary
Simone Barton-Grimley
Allie McNeary
Дэвид Рикабо
Giant Creepy Baby #2
Патрик Пэнкхерст
George Jansen
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Richard Gayler
Thomas 'The Janitor'
Audrey Haworth
Giant Creepy Baby #1
Audrey Haworth
Giant Creepy Baby #1
Casey Graf
Giant Creepy Baby #3
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Райан Бартон-Гримли
Сценарист
Райан Бартон-Гримли
Композитор
Jack Bradley
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
16 декабря 2024
Премьера в мире
31 октября 2023
Дата выхода
|31 октября 2023
|Азербайджан
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|31 октября 2023
|Болгария
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|31 октября 2023
|Кыргызстан
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|31 октября 2023
|Молдавия
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|31 октября 2023
|Таджикистан
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|31 октября 2023
|Узбекистан
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Производство
RBG Films, Clumsy Tiger Productions
Другие названия
Listen Carefully, Baby Monitor, Escuta bem