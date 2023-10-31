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4.9
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4.9

Слушай внимательно

, 2023
Listen Carefully
США / ужасы / 18+
Постер фильма Слушай внимательно
4.9

В ролях

Райан Бартон-Гримли
Andy McNeary
Аарон Шнайдер
Simone Barton-Grimley
Allie McNeary
Дэвид Рикабо
Giant Creepy Baby #2
Патрик Пэнкхерст
George Jansen
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Ari Schneider
Giant Creepy Baby #5
Richard Gayler
Thomas 'The Janitor'
Audrey Haworth
Giant Creepy Baby #1
Audrey Haworth
Giant Creepy Baby #1
Casey Graf
Giant Creepy Baby #3
Режиссер Райан Бартон-Гримли
Сценарист Райан Бартон-Гримли
Композитор Jack Bradley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 декабря 2024
Премьера в мире 31 октября 2023
Дата выхода
31 октября 2023 Азербайджан
31 октября 2023 Болгария
31 октября 2023 Кыргызстан
31 октября 2023 Молдавия
31 октября 2023 Таджикистан
31 октября 2023 Узбекистан
Производство RBG Films, Clumsy Tiger Productions
Другие названия
Listen Carefully, Baby Monitor, Escuta bem

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 14 голосов
3.1 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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