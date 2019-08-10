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Постер фильма Мистер Джимми
7.7
Мистер Джимми - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мистер Джимми
7.7

Мистер Джимми

, 2023
Mr. Jimmy
США, Япония / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мистер Джимми
7.7
Мистер Джимми - Трейлер
Мистер Джимми  Трейлер

В ролях

Джейсон Бонэм
Akio Sakurai
Self
Rie Nakahara
Self
Toshio Suzuki
Self
Kiyomi Osawa
Self
Junko Sakurai
Self
Shinji Kishimoto
Self
Atsushi Iwasaki
Self
Naoki Washida
Self
Makoto Fukano
Self
Kiyotaka Yokoseki
Self
Режиссер Peter Michael Dowd
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Япония
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 10 августа 2019
Дата выхода
1 сентября 2023 Азербайджан
1 сентября 2023 Болгария
1 сентября 2023 Молдавия
1 сентября 2023 США
1 сентября 2023 Таджикистан
1 сентября 2023 Узбекистан
Сборы в мире $187
Другие названия
Mr. Jimmy, ミスター・ジミー

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Мистер Джимми - Трейлер
Мистер Джимми Трейлер
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Отзывы о фильме

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