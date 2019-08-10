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Мистер Джимми
7.7
Мистер Джимми
, 2023
Mr. Jimmy
США, Япония / документальный / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
7.7
Мистер Джимми
Трейлер
Трейлер
В ролях
Джейсон Бонэм
Akio Sakurai
Self
Rie Nakahara
Self
Toshio Suzuki
Self
Kiyomi Osawa
Self
Junko Sakurai
Self
Shinji Kishimoto
Self
Atsushi Iwasaki
Self
Naoki Washida
Self
Makoto Fukano
Self
Kiyotaka Yokoseki
Self
Режиссер
Peter Michael Dowd
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США / Япония
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
10 августа 2019
Дата выхода
1 сентября 2023
Азербайджан
1 сентября 2023
Болгария
1 сентября 2023
Молдавия
1 сентября 2023
США
1 сентября 2023
Таджикистан
1 сентября 2023
Узбекистан
Сборы в мире
$187
Другие названия
Mr. Jimmy, ミスター・ジミー
Еще
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
Обновлено 19 февраля 2026
Трейлеры фильма
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Мистер Джимми
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