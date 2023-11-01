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Хозу сиделка
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Хозу сиделка

Хозу сиделка, 2023

2023
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О фильме

В этом фильме Хозу пробует работать в различных областях. Пообещав матери пойти по любому наугад выбранному объявлению он становится сиделкой для пожилой женщины. Хозу остаётся верен своему слову и выполняет все капризы старушки. Не смотря на все ухищрения старухи, выгнать Хозу из дома у нее не получается. Хозу справляется со всеми заданиями. По ходу фильма становится ясно, что старушка не плохой человек, а капризничает лишь потому, что ее дети не живут с ней. Узнав об этом Хозу вместе со старушкой устраивают хитрость благодаря которой дети уделяют внимание матери. Фильм изобилует веселыми и интересными ситуациями. В фильме много социальных месаджей. Преимущество фильма в том, что нет возрастного ограничения.  

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ильгам Яшароглу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хозу сиделка 1 постер
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