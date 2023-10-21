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Постер фильма Пашупати Прасад: 2 Бхасме Дон
8.5
Киноафиша Фильмы Пашупати Прасад: 2 Бхасме Дон
8.5

Пашупати Прасад: 2 Бхасме Дон

, 2023
Pashupati Prasad 2 Bhasme Don
Непал / комедия, драма / 18+
Постер фильма Пашупати Прасад: 2 Бхасме Дон
8.5

В ролях

Рабиндра Сингх Бания
Бипин Карки
Bhasme Don
Свастима Кхадка
Durga Mata
Саугат Малла
Барша Сивакоти
Sanjog Rasaili
Paribartan Shrestha
Bhasme Gang
Режиссер Дипендра К. Кханал
Сценарист Хагендра Ламишан
Композитор Subash Bhusal
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Непал
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 21 октября 2023
Дата выхода
27 октября 2023 Великобритания 15
21 октября 2023 Непал
26 октября 2023 ОАЭ 18TC
Бюджет 30 000 000 NPR
Сборы в мире $95 190
Производство Tukee Arts
Другие названия
Pashupati Prasad 2 Bhasme Don

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 октября 2023

Отзывы о фильме

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