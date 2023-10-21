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8.5
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Пашупати Прасад: 2 Бхасме Дон
8.5
Пашупати Прасад: 2 Бхасме Дон
, 2023
Pashupati Prasad 2 Bhasme Don
Непал / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.5
В ролях
Рабиндра Сингх Бания
Бипин Карки
Bhasme Don
Свастима Кхадка
Durga Mata
Саугат Малла
Барша Сивакоти
Sanjog Rasaili
Paribartan Shrestha
Bhasme Gang
Режиссер
Дипендра К. Кханал
Сценарист
Хагендра Ламишан
Композитор
Subash Bhusal
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Непал
Продолжительность
2 часа 27 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
21 октября 2023
Дата выхода
27 октября 2023
Великобритания
15
21 октября 2023
Непал
26 октября 2023
ОАЭ
18TC
Бюджет
30 000 000 NPR
Сборы в мире
$95 190
Производство
Tukee Arts
Другие названия
Pashupati Prasad 2 Bhasme Don
Еще
Рейтинг фильма
8.5
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 24 октября 2023
Отзывы о фильме
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